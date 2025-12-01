Annabella Pascale lancia la nuova linea di vini | Etruschi Medici ora riportiamo in auge Artimino
La tradizione vitivinicola italiana è indissolubilmente legata al Borgo Toscano della zona del Carmignano dove nel 1716 Cosimo III emanò il primo disciplinare di denominazione origine controllata ante litteram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Si è ufficialmente concluso a Napoli il primo corso di perfezionamento in Oncoanestesia mai realizzato in Italia. L’iniziativa, fortemente voluta da Arturo Cuomo, Direttore SC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell’Istituto Tumori Pascale, è stata orga - facebook.com Vai su Facebook
Vinitaly: Tenuta di Artimino lancia Igt Toscana 'Poggipié' - Come quello presentato da Annabella Pascale che gestisce, col cugino Francesco Spotorno, Tenuta di Artimino, 78 ettari vitati all'interno del ... Segnala ansa.it