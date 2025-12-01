Annabella Pascale lancia la nuova linea di vini | Etruschi Medici ora riportiamo in auge Artimino

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tradizione vitivinicola italiana è indissolubilmente legata al Borgo Toscano della zona del Carmignano dove nel 1716 Cosimo III emanò il primo disciplinare di denominazione origine controllata ante litteram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

annabella pascale lancia la nuova linea di vini etruschi medici ora riportiamo in auge artimino

© Quotidiano.net - Annabella Pascale lancia la nuova linea di vini: "Etruschi, Medici, ora riportiamo in auge Artimino"

News recenti che potrebbero piacerti

Vinitaly: Tenuta di Artimino lancia Igt Toscana 'Poggipié' - Come quello presentato da Annabella Pascale che gestisce, col cugino Francesco Spotorno, Tenuta di Artimino, 78 ettari vitati all'interno del ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Annabella Pascale Lancia Nuova