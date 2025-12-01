Anna Tatangelo fuori da Sanremo | esplode la polemica
Le indiscrezioni che circolano negli ambienti musicali hanno acceso la discussione intorno ai nomi rimasti fuori dal 76esimo Festival di Sanremo, e tra questi spiccherebbe anche Anna Tatangelo. La macchina dei «no eccellenti» si è messa in moto subito dopo che Carlo Conti ha rivelato i 30 big che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 26 febbraio 2026. Il direttore artistico, parlando al Tg1, ha ricordato la vastità delle proposte ricevute: «Su ben 300 proposte, 270 non sono rientrati in questa lista», spiegando così l’ampiezza della selezione e l’inevitabilità di esclusioni pesanti. La lista degli esclusi e la delusione dei fan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
