Anna Lia Moretti difende il titolo italiano nel Muay thai | è di nuovo campionessa

Anna Lia Moretti di nuovo campionessa italiana di Muay thai, arte marziale di origini thailandesi. La 34enne di Scanzorosciate, talento del Bergamo MuayThai, dopo il titolo europeo conquistato a maggio in Francia, nella serata di sabato 29 novembre a Bologna ha confermato la cintura tricolore (a livello Pro, ndr) nei 57 Kg conquistata nel 2023. L’atleta bergamasca ha avuto la meglio su Luna Ferri, giovane avversaria romana di 26 anni. Nelle prime due riprese il match è partito equilibrato. Poi dalla terza ripresa (di cinque, ndr) in avanti Moretti, sostenuta a bordo ring da coach Diego Breviario (presidente del Bergamo MuayThai, ndr), ha sfoderato sul ring i suoi colpi migliori: tra tecniche di incrocio, gomitate e girate potenti Lia è riuscita a dimostrare con impeto la propria superiorità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it