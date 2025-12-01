Animali quasi immortali | lo scienziato delle meduse e i segreti delle gorgonie che vivono nel fondo dell' oceano

Roma, 1 dicembre 2025 - Ma l'immortalità che insegue l'uomo, negli animali esiste? "Ci sono gorgonie millenarie, coralli neri nelle profondità degli oceani, alle Hawaii", risponde Ferdinando Boero, professore di Zoologia all'università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Dohrn, lo scienziato delle meduse. Ne ha scoperte molte, alla più 'affascinante' ha dato il nome di Frank Zappa, che ha ricambiato la cortesia dedicando una canzone allo studioso fan. Vi presento le gorgonie millenarie. Boero cita un articolo scientifico che ha dato un'età precisa a queste gorgonie: "2.742 anni una e 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

animali quasi immortali scienziatoAnimali (quasi) immortali: lo scienziato delle meduse e i segreti delle gorgonie che vivono nel fondo dell'oceano - Ferdinando Boero, professore di Zoologia all'università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Dohrn: "La medusa immortale? Segnala quotidiano.net

