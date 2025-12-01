Angelo Pili l’artigiano techno che sfida l’era dei copia-incolla
Nel percorso di Angelo Pili, producer italiano legato alla scena melodic techno, convivono studio artigianale del suono, cura maniacale dei dettagli e una nuova sinergia con Apogee Music e il gruppo Jaywork Music. Un cammino costruito con calma che oggi lo porta a parlare al pubblico globale senza tradire le proprie radici. La scelta dell’etichetta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
