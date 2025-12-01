Angelini e Banca europea degli investimenti finanzieranno insieme startup per 150 milioni

La BEI firma il suo primo accordo con un corporate venture capital e sceglie il gruppo farmaceutico italiano. DI Giorgio (Angelini Ventures): “L’Europa ha talenti e risorse per fare il salto di qualità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Angelini e Banca europea degli investimenti finanzieranno insieme startup per 150 milioni

