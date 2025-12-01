Andrea Sempio il Dna la biostatistica che ha riscritto la storia del delitto di Garlasco | così in 11 anni un no è diventato sì

Garlasco (Pavia)

Garlasco (Pavia) – Non sarà mai una certezza, ma è un calcolo probabilistico. In attesa che la genetista Denise Albani, entro venerdì 5 dicembre, depositi la relazione della perizia che verrà poi discussa in contraddittorio tra le parti nell’udienza fissata dalla Gip Daniela Garlaschelli al prossimo 18 dicembre, nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, il destino dell’indagato Andrea Sempio sembra legato, non solo ma anche, alla “non esclusione” in base all’analisi biostatistica. L’analisi di probabilità. STIMOLO GARLASCO OMICIDIO - Foto IPP da video Delitto di Garlasco di Chiara Poggi nella foto alcune tracce di DNA ritrovate sotto le unghie di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a casa sua il 13 Agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

