La Procura di Pavia è ormai pronta a chiudere l’indagine riaperta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Dopo quasi un anno di approfondimenti, secondo quanto riporta ilGiornale, i pm Fabio Napoleone e Stefano Civardi ritengono di aver raccolto tutti gli elementi possibili a 18 anni di distanza e vogliono rispettare i diritti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara (Marco Poggi), unico indagato per omicidio volontare aggravato.Le nuove indagini hanno prodotto una mole enorme di accertamenti: analisi del DNA, riletture delle tracce emerse nel 2007 e soprattutto una profonda revisione della scena del crimine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, è svolta: voci choc dalla procura, cosa sta succedendo