Andrea Sempio è svolta | voci choc dalla procura cosa sta succedendo

Liberoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia è ormai pronta a chiudere l’indagine riaperta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Dopo quasi un anno di approfondimenti, secondo quanto riporta ilGiornale, i pm Fabio Napoleone e Stefano Civardi ritengono di aver raccolto tutti gli elementi possibili a 18 anni di distanza e vogliono rispettare i diritti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara (Marco Poggi), unico indagato per omicidio volontare aggravato.Le nuove indagini hanno prodotto una mole enorme di accertamenti: analisi del DNA, riletture delle tracce emerse nel 2007 e soprattutto una profonda revisione della scena del crimine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

andrea sempio 232 svolta voci choc dalla procura cosa sta succedendo

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, è svolta: voci choc dalla procura, cosa sta succedendo

Altre letture consigliate

andrea sempio 232 svolta"Ecco il movente di Sempio per uccidere Chiara Poggi": svolta vicina, la prova del Dna e la battaglia in primavera - Dna sotto le unghie di Chiara riconduce alla linea paterna Sempio: Andrea, unico ad aver varcato la villetta, al centro di una perizia controversa che potrebbe riaprire il caso e mettere in discussion ... Riporta lasicilia.it

andrea sempio 232 svoltaGarlasco, “plurimi indizi” contro Andrea Sempio/ “Ricostruito anche il movente”, verso richiesta processo - Delitto di Garlasco, Procura di Pavia avrebbe "plurimi indizi" contro Andrea Sempio e ricostruito anche il movente. Come scrive ilsussidiario.net

'Il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara', svolta per Garlasco - La perizia del tribunale concorda con pm e difesa Stasi. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sempio 232 Svolta