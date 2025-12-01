Andrea Sempio è svolta nel caso Garlasco | il retroscena dalla Procura

Tvzap.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio, è svolta: il retroscena shock dalla Procura. Garlasco, cosa succede – La Procura di Pavia ha concluso la complessa indagine sul delitto di Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Oggi il fascicolo è pronto per la valutazione finale: i pubblici ministeri stanno decidendo se proporre il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato. L’inchiesta, coordinata dai pm Fabio Napoleone e Stefano Civardi, ha passato in rassegna ogni riscontro emerso dal 2007 a oggi, riaprendo piste investigative rimaste irrisolte per quasi due decenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

andrea sempio 232 svolta nel caso garlasco il retroscena dalla procura

© Tvzap.it - Andrea Sempio, è svolta nel caso Garlasco: il retroscena dalla Procura

Scopri altri approfondimenti

andrea sempio 232 svolta"Ecco il movente di Sempio per uccidere Chiara Poggi": svolta vicina, la prova del Dna e la battaglia in primavera - Dna sotto le unghie di Chiara riconduce alla linea paterna Sempio: Andrea, unico ad aver varcato la villetta, al centro di una perizia controversa che potrebbe riaprire il caso e mettere in discussion ... Come scrive lasicilia.it

andrea sempio 232 svoltaGarlasco, “plurimi indizi” contro Andrea Sempio/ “Ricostruito anche il movente”, verso richiesta processo - Delitto di Garlasco, Procura di Pavia avrebbe "plurimi indizi" contro Andrea Sempio e ricostruito anche il movente. Da ilsussidiario.net

'Il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara', svolta per Garlasco - La perizia del tribunale concorda con pm e difesa Stasi. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sempio 232 Svolta