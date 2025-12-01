Andrea Sempio è svolta nel caso Garlasco | il retroscena dalla Procura

Andrea Sempio, è svolta: il retroscena shock dalla Procura. Garlasco, cosa succede – La Procura di Pavia ha concluso la complessa indagine sul delitto di Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Oggi il fascicolo è pronto per la valutazione finale: i pubblici ministeri stanno decidendo se proporre il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato. L’inchiesta, coordinata dai pm Fabio Napoleone e Stefano Civardi, ha passato in rassegna ogni riscontro emerso dal 2007 a oggi, riaprendo piste investigative rimaste irrisolte per quasi due decenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

