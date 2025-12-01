Andrea Sempio è svolta nel caso Garlasco | il retroscena dalla Procura
Andrea Sempio, è svolta: il retroscena shock dalla Procura. Garlasco, cosa succede – La Procura di Pavia ha concluso la complessa indagine sul delitto di Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Oggi il fascicolo è pronto per la valutazione finale: i pubblici ministeri stanno decidendo se proporre il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato. L’inchiesta, coordinata dai pm Fabio Napoleone e Stefano Civardi, ha passato in rassegna ogni riscontro emerso dal 2007 a oggi, riaprendo piste investigative rimaste irrisolte per quasi due decenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
Garlasco, Andrea Sempio e le telefonate con la Procura su una presunta trattativa: cosa emerge dalla nuova inchiesta >> https://buff.ly/ewmmbCt - facebook.com Vai su Facebook
Ecco i contatti “anomali” tra il padre di Sempio e la procura di Mario Venditti. Per i magistrati di Brescia dietro le quelle strane telefonate c’era una trattativa in denaro per archiviare l’indagine su Andrea Sempio #garlasco #farwest #ChiaraPoggi #AndreaSempi Vai su X
"Ecco il movente di Sempio per uccidere Chiara Poggi": svolta vicina, la prova del Dna e la battaglia in primavera - Dna sotto le unghie di Chiara riconduce alla linea paterna Sempio: Andrea, unico ad aver varcato la villetta, al centro di una perizia controversa che potrebbe riaprire il caso e mettere in discussion ... Come scrive lasicilia.it
Garlasco, “plurimi indizi” contro Andrea Sempio/ “Ricostruito anche il movente”, verso richiesta processo - Delitto di Garlasco, Procura di Pavia avrebbe "plurimi indizi" contro Andrea Sempio e ricostruito anche il movente. Da ilsussidiario.net
'Il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara', svolta per Garlasco - La perizia del tribunale concorda con pm e difesa Stasi. Segnala ansa.it