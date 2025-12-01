Andrea Sempio davanti a casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio | spuntano le foto inedite

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco (Pavia) – Inedite per 18 anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber  Francesca Bugamelli, le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta, per due volte, sulla scena dove i carabinieri della compagna di Vigevano, il pm e i parenti della vittima stavano convergendo dopo quanto accaduto quel fatidico 13 agosto 2007. La prima foto, scattata alle 15.53, ritrae Sempio al volante dell'auto di famiglia. L'ultimo scatto risale alle 16.13 di quel pomeriggio: in primo piano, di schiena, c'è la madre della vittima, Maria Rita Poggi che cammina mentre all'incrocio tra via Pascoli e via Pavia due vigili che tendono il nastro bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

andrea sempio davanti a casa di chiara poggi il giorno dell8217omicidio spuntano le foto inedite

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio davanti a casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio: spuntano le foto inedite

