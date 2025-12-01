Presidente Andrea Moretti, lei guida - quella che una volta era Ferrara Fiere, oggi Ferrara Expo - da cinque anni. In questo lungo periodo il nostro giornale, che il 1° dicembre festeggerà i 140 anni di attività, ne ha sempre seguito le tantissime iniziative. Qual è il rapporto fra l’ente e il Carlino? "Desidero porgere al Carlino le mie congratulazioni per il prestigioso traguardo dei 140 anni. Questa longevità è il segno di una presenza irrinunciabile sul territorio. Il rapporto tra Ferrara Expo e la vostra testata è una partnership strategica di fondamentale importanza. Per un ente fieristico locale come il nostro, il Carlino rappresenta il canale di comunicazione privilegiato e più autorevole verso il bacino d’utenza a cui puntiamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Moretti (Ferrara Expo): "La Fiera è oggi un connettore tra imprese, idee e territorio"