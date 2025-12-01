Andrea Mineccia chi è il marito di Donatella del Grande Fratello
Nel cuore di Donatella, da più di trent’anni, c’è il marito Andrea Mineccia, l’uomo che le ha fatto scoprire l’amore, che ha sposato e che le ha dato la famiglia che desiderava con la nascita di due figli. Follemente innamorata di Andrea, Donatella l’ha più volte definito l’unico amore della sua vita. Con lui, infatti, ha scoperto la bellezza della vita di coppia e della famiglia dedicando a lui e ai loro figli tutta la sua vita. Sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello, Donatella ha spesso parlato del marito raccontando la bellezza della vita che ha costruito con lui e non nascondendo di sentire fortemente la mancanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
? ’ Ieri mattina il Vicepresidente della Provincia di Novara Andrea Crivelli ha partecipato, presso l’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale, alla cerimonia promossa dall’Istituto del Na - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Mineccia, chi è il marito di Donatella del Grande Fratello 2025/ “L’unico amore della mia vita” - Chi è Andrea Mineccia, il marito di Donatella del Grande Fratello 2025: i due sono sposati da oltre trent'anni. ilsussidiario.net scrive
Chi è Andrea Mineccia, marito di Donatella Mercoledisanto?/ “Non l’ho mai visto piangere” - Donatella Mercoledisanto è molto legata al marito Andrea Mineccia e negli ultimi giorni è apparsa in crisi nella casa del Grande Fratello Anche i concorrenti che inizialmente si presentano come ... Segnala ilsussidiario.net