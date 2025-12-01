Andrea Mineccia chi è il marito di Donatella del Grande Fratello

Nel cuore di Donatella, da più di trent’anni, c’è il marito Andrea Mineccia, l’uomo che le ha fatto scoprire l’amore, che ha sposato e che le ha dato la famiglia che desiderava con la nascita di due figli. Follemente innamorata di Andrea, Donatella l’ha più volte definito l’unico amore della sua vita. Con lui, infatti, ha scoperto la bellezza della vita di coppia e della famiglia dedicando a lui e ai loro figli tutta la sua vita. Sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello, Donatella ha spesso parlato del marito raccontando la bellezza della vita che ha costruito con lui e non nascondendo di sentire fortemente la mancanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

