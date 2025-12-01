Andrea Delogu | Ballando del 29 novembre 2025 video e foto

Ascoltitv.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 29 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla conduttrice . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

andrea delogu ballando del 29 novembre 2025 video e foto

© Ascoltitv.it - Andrea Delogu: Ballando del 29 novembre 2025 (video e foto)

Contenuti che potrebbero interessarti

andrea delogu ballando 29Ballando con le Stelle 2025 verso la semifinale: Andrea Delogu realizza il sogno di ballare Dirty Dancing e vola in testa alla classifica - Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. vanityfair.it scrive

andrea delogu ballando 29Ballando con le Stelle, pagelle: il volo di Andrea Delogu (9), il chiarimento di Fognini (5) - Promossi e bocciati e top e flop della decima puntata del dance show di Milly Carlucci in onda sabato 29 novembre ... Lo riporta libero.it

andrea delogu ballando 29Andrea Delogu batte tutti a Ballando con le stelle: punteggio pieno e sogno realizzato/ Mariotto: “Un angelo” - Andrea Delogu è la prima semifinalista di Ballando con le stelle 2025 e ottiene grandi elogi dalla giuria oltre al primo punteggio pieno ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Ballando 29