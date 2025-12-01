Andrea Costa ruggito a Nocera Sanguinetti e Raucci dettano legge

Nocera 62 Andrea Costa 92 POWER NOCERA: Perito ne, Donadio 11, Misolic 17, Czerapowicz 3, Matrone ne, Nonkovic 8, Truglio 5, Guastamacchia 7, Ferraro, Cappelletti 6, Saladini 5. All. Costagliola. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 9, Chessari 11, Tamani ne, Moffa 11, Filippini 9, Gozo 11, Raucci 18, Sanguinetti 14, Thioune 9, Zedda ne. All. Dalmonte. Arbitri: Agnese, Esposito, Antimiani. Note: parziali 16-23; 35-44; 51-63. Tiri da due: Nocera 1632; Andrea Costa 1825. Tiri da tre: 927; 1625. Tiri liberi: 35; 811. Rimbalzi: 20; 33. NOCERA (Salerno) Una superlativa Andrea Costa torna da Nocera con due punti preziosi, arrivati dopo una gara da manuale, davanti e dietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Costa, ruggito a Nocera. Sanguinetti e Raucci dettano legge

