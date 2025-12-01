Anche il commissario europeo Brunner sta con Giorgia Meloni | sui migranti ha un approccio pragmatico

Mentre in Italia c’è chi dall’opposizione prova in tutti i modi a gettare discredito e dubbi sul lavoro del governo italiano sui grandi temi che l’Europa si trova a dover affrontare, sul fronte internazionale il lavoro di Giorgia Meloni continua a raccogliere riconoscimenti e meriti, portando anche sulle sue posizioni diversi Paesi. Al coro di politici, leader, osservatori e alti rappresentanti istituzionali, che nel tempo hanno riservato alla premier attestati di stima si aggiunge il Commissario Europeo agli Affari interni e Migrazione, Magnus Brunner. Sul tema migrazione cambiamento complessivo nella Politica Ue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche il commissario europeo Brunner sta con Giorgia Meloni: sui migranti ha un approccio pragmatico

