Anatomia del gol di Neres | l’impercettibile contro-movimento dopo il passaggio a Hojlund è da urlo

Anatomia del gol di Neres Neres ha fatto un gol da giocatore fenomenale qual è. Un gol che racchiude tutto del giocatore moderno e “spacca-partite”, del giocatore che si mostra vera ed effettiva variabile indipendente per le squadre avversarie, le cui giocate nessun giocatore che gli si contrappone potrà mai essere in grado di leggere ed anticipare. Come accade, appunto, quando si è al cospetto di calciatori che hanno la tecnica, la velocità di pensiero e di esecuzione, la verticalità e l’imprevedibilità di giocate che ha il brasiliano. Il gol, tecnicamente, parlando, può a mio avviso essere scomposto in quattro fasi, ciascuna delle quali caratterizzata da “scelte” di giocata e di posizione, tecnica e rapidità di pensiero che hanno pochi giocatori al mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anatomia del gol di Neres: l’impercettibile contro-movimento dopo il passaggio a Hojlund, è da urlo

