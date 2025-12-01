Firenze, 1 dicembre 2025 - La pop icon internazionale Anastacia torna in Italia nell’estate 2026 e sarà in concerto a Firenze il 9 ottobre. Per i fanti è conto alla rovescia per accaparrarsi i biglietti, la prevendita parte infatti il 5 dicembre. Anastacia ha aggiunto due speciali appuntamenti live: lunedì 6 luglio si esibirà nella suggestiva Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, mentre martedì 7 luglio sarà protagonista in Piazza Alfieri ad Asti. Due serate imperdibili per rivivere dal vivo i brani che hanno segnato una carriera straordinaria. Questi due appuntamenti estivi si aggiungono alle date già annunciate per l’autunno 2026, quando Anastacia tornerà nuovamente nel nostro Paese con tre concerti: il 7 ottobre a Padova al Gran Teatro Geox, il 9 ottobre a Firenze al Teatro Verdi e il 10 ottobre a Brescia al Teatro Clerici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anastacia in concerto a Firenze: biglietti in vendita dal 5 dicembre