Anastacia in concerto a Firenze | biglietti in vendita dal 5 dicembre
Firenze, 1 dicembre 2025 - La pop icon internazionale Anastacia torna in Italia nell’estate 2026 e sarà in concerto a Firenze il 9 ottobre. Per i fanti è conto alla rovescia per accaparrarsi i biglietti, la prevendita parte infatti il 5 dicembre. Anastacia ha aggiunto due speciali appuntamenti live: lunedì 6 luglio si esibirà nella suggestiva Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, mentre martedì 7 luglio sarà protagonista in Piazza Alfieri ad Asti. Due serate imperdibili per rivivere dal vivo i brani che hanno segnato una carriera straordinaria. Questi due appuntamenti estivi si aggiungono alle date già annunciate per l’autunno 2026, quando Anastacia tornerà nuovamente nel nostro Paese con tre concerti: il 7 ottobre a Padova al Gran Teatro Geox, il 9 ottobre a Firenze al Teatro Verdi e il 10 ottobre a Brescia al Teatro Clerici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Bus Concerti 2026 è pronto a partire! Non perdere neanche un concerto: sali a bordo e arriva al live senza stress, senza traffico, solo divertimento! Prossime date da segnare subito: Gennaio • Jey Lillo – 10 Gennaio (Napoli) Febbraio • Fabri Fibra - facebook.com Vai su Facebook
Anastacia in concerto a Firenze: biglietti in vendita dal 5 dicembre - La pop icon internazionale Anastacia torna in Italia nell’estate 2026 e sarà in concerto a Firenze il 9 ottobre. Scrive lanazione.it
Anastacia, anche due concerti estivi in Italia - Anastacia ha annunciato due nuove date estive in Italia, che si aggiungono ai tre concerti autunnali del suo nuovo tour europeo #NTK 2026, che celebra i 25 anni di “Not That Kind” ( leggi qui la ... Secondo rockol.it
Anastacia annuncia due nuove date estive in Italia - Anastacia torna in Italia nell’estate 2026 con due speciali appuntamenti live: lunedì 6 luglio si esibirà nella suggestiva Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, mentre mart ... Scrive r101.it
Anastacia Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Come già nel 2025, ci sarà un nuovo tour italiano per Anastacia che ha annunciato il suo ritorno live nel prossimo 2026. Si legge su msn.com
Astimusica 2026, la regina del pop Anastacia in concerto il 7 luglio - L'evento si aggiunge alle altre due date già svelate: Litfiba e One Republic. Si legge su lanuovaprovincia.it