Analisti finanziari l’importanza della formazione A Napoli la consegna delle borse Massimo Lo Cicero
“L’importanza della formazione degli analisti finanziari ”: è il tema dell’incontro promosso nella sua sede di Piazza dei Martiri (lunedì 15 dicembre, a partire dalle 17) da Unione industriali di Napoli e UniVertis (la Scuola di Finanza operativa realizzata a Napoli da Amedeo Giurazza, assieme a Giovanni De Caro, Alfonso Riccardi e Renato Vannucc, di cui l’associazione imprenditoriale è main partner). Introduzione e saluti. Il convegno si apre con gli interventi di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli, Giovanni Lombardi, ceo del Tecno Group, Amedeo Giurazza, presidente di UniVertis – Società Benefit, e dell’architetto Roberto Lo Cicero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
