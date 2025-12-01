Amori e drammi di Nicola Pietrangeli Il tradimento della moglie la storia con Licia Colò e la morte del figlio Giorgio

Roma, 1 dicembre 2025 – Pietrangeli, l'uomo dei mondi rimasto per sempre un Peter Pan amava il tennis ("una splendida parentesi di vent'anni "), ma soprattutto amava la vita. Quell'esistenza iniziata 92 anni fa a Tunisi, a quel tempo protettorato francese. Il tennis era scritto nel dna di papà Giulio, imprenditore abruzzese e giocatore dilettante, che conobbe e sposò la profuga Anna De Yourgaince, di padre danese e madre russa. Ma l'uomo del mondo non solo per le origini esotiche (il primo torneo proprio con il padre in un campo di prigionia, poi il trasferimento a Roma), piuttosto perché fu protagonista dell'epoca d'oro di una racchetta spensierata e in espansione.

