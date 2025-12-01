“La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Forse dovremmo essere più aggressivi del nostro avversario”, ha affermato Dragone, oggi a capo del Comitato Militare dell’Alleanza. A suo dire, l’obiettivo sarebbe evitare che eventuali "operazioni ostili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ammiraglio Dragone spinge per guerra a “nemico inesistente” russo: “Nato valuta attacco preventivo contro Mosca in risposta a ‘minacce ibride’”