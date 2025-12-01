Amilcare Zamorani L’avvocato ferrarese che trasformò il ’Carlino’ in un giornale di successo

Amilcare Zamorani è l’uomo che fece de Il Resto del Carlino un giornale di grande successo. Nacque a Ferrara nel 1855, da un’antica famiglia ebraica, presente a Ferrara da quando vi fu accolto un gruppo di ebrei, esuli dopo l’espulsione dalla Spagna nel 1492. Abitavano in via Vignatagliata, quasi al centro dell’ex-ghetto. Amilcare si laureò a Ferrara in giurisprudenza. Nel 1878 si trasferì a Bologna dove esercitò l’avvocatura prima di dedicarsi a Il Resto del Carlino. Sposò Emma Sanguinetti, di un’importante famiglia ebraica, e ebbero cinque figli, tre dei quali furono in vari modi vittime delle leggi razziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amilcare Zamorani. L’avvocato ferrarese che trasformò il ’Carlino’ in un giornale di successo

