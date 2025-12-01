Amici 25 Michele eliminato? Lui crolla dopo la decisione di Rudy Zerbi
Amici 25 entra in un passaggio decisivo per Michele Ballo. Dopo l’ultima classifica, il cantante è finito in sfida e ha ricevuto una lettera dura da Rudy Zerbi. In casetta è arrivata la crisi, tra lacrime e paure. A tenere il ragazzo ancorato alla gara ci prova Lorella Cuccarini, che lo spinge a reagire. Cosa succederà in puntata? E quanto peserà la scelta di Zerbi sulla corsa di Michele verso il Serale? Chi è la nuova allieva Giorgja Foglini Amici 25: la lettera di Rudy Zerbi a Michele Ballo. Il daytime mostra la decisione di Rudy Zerbi dopo l’ultimo posto di Michele Ballo nella classifica di Carlo Verdone e Stash. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Argomenti simili trattati di recente
Michele occupa l'ultima posizione e deve indossare la maglia della sfida! Chi tra Angie e Flavia otterrà più voti dai compagni cantanti e dovrà andare in sfida? #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
"Amici 25", Michele in lacrime: la lettera di Zerbi lo sconvolge - Il giovane cantante è in sfida dopo essere arrivato ultimo nella classifica stilata da Carlo Verdone e Stash durante la decima punt ... Si legge su msn.com
Amici 25, anticipazioni decima puntata: Verdone e Stash tra i giudici - Amici 25: le anticipazioni della decima puntata, in onda su Canale 5 domenica 30 novembre 2025. Lo riporta davidemaggio.it
Amici 25, le anticipazioni di domenica 30 novembre: la scuola saluta (momentaneamente?) un volto molto amato - Ecco tutto quello che è emerso grazie agli insider presenti in studio ... Scrive cosmopolitan.com
Amici 25, Rudy Zerbi sceglie la sfidante di Michele, lui crolla: 'È brava, vado a casa' - L'allievo di Lorella Cuccarini si è mostrato rassegnato dopo aver visto il provino della cantante con la quale si sfiderà nella prossima puntata ... Da it.blastingnews.com
Amici 25, le pagelle di domenica 30 novembre: che scoperta Elena (7), in sfida Angie (6) e Michele (5) - Domenica 30 novembre è andata in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... Si legge su fanpage.it
Amici 25, Michele in bilico: il ragazzo teme l’uscita dopo l’ultimo posto - Un daytime denso di scossoni emotivi e giudizi pesanti, dove tra compiti non superati, prove decisive e lacrime liberatorie, gli allievi di Amici affrontano un percorso sempre ... Si legge su msn.com