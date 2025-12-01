Amici 25 entra in un passaggio decisivo per Michele Ballo. Dopo l’ultima classifica, il cantante è finito in sfida e ha ricevuto una lettera dura da Rudy Zerbi. In casetta è arrivata la crisi, tra lacrime e paure. A tenere il ragazzo ancorato alla gara ci prova Lorella Cuccarini, che lo spinge a reagire. Cosa succederà in puntata? E quanto peserà la scelta di Zerbi sulla corsa di Michele verso il Serale? Chi è la nuova allieva Giorgja Foglini Amici 25: la lettera di Rudy Zerbi a Michele Ballo. Il daytime mostra la decisione di Rudy Zerbi dopo l’ultimo posto di Michele Ballo nella classifica di Carlo Verdone e Stash. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, Michele eliminato? Lui crolla dopo la decisione di Rudy Zerbi