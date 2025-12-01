America' s Cup al via i lavori di bonifica nell' area di Bagnoli

Sono iniziati i lavori per la bonifica di Bagnoli, nell’area che ospiterà i team della 38ma edizione dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nella primavera del 2027. Le bonifiche riguarderanno in particolare l’area della colmata e lo specchio d’acqua antistante. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - America's Cup, al via i lavori di bonifica nell'area di Bagnoli

