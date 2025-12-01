Imola, 1 dicembre 2025 – Le sorti dell’ambulanza ‘Imola 42’, ferma in garage ormai da inizio giugno, continuano a far discutere. La Uil denuncia infatti che, proprio alla luce dello stop al mezzo di soccorso, si registrano oggi esuberi di personale al Santa Maria della Scaletta, con gli autisti del 118 impiegati in officina o messi a riposo forzato. “Fu annunciata quale sospensione momentanea legata allo smaltimento delle ferie estive e per mancanza di personale, ma a oggi ‘Imola 42’ è diventata sinonimo di ‘Officina Santa Maria della Scaletta’ – è la provocazione di Giuseppe Rago, coordinatore locale della Uil Fpl – poiché non solo non si è provveduto a ripristinarla, ma addirittura abbiamo il primo caso all’Ausl di esubero di personale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza ferma in garage: “Fuori servizio da giugno. Gli autisti? In officina”