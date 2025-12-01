AMBESSA PRESCELTA DEL LUPO di CL Clark | Recensione

A capo del più grande esercito di Runeterra, della spietata Noxus e di un clan che ha dato vita alle lame e lingue più affilate di ogni altro, Ambessa è colei scelta dal kindred e che incarna tutti i principi del “lupo” e del clan Medarda. Ma come farà ad ascendere al trono che le spetta? In Ambessa. Prescelta del lupo di C.L. Clark edito da Casa Editrice Nord, troveremo la famigerata risposta insieme a un dietro le quinte eccezionale ed essenziale per tutti gli amanti del mondo di League of Legends, Arcane e non solo: sarà un romanzo che ci farà viaggiare accanto a un personaggio sfaccettato (quasi creando un universo distaccato da ciò che si sa su di lei in Arcane), la storia, atmosfera, modi di vivere in una storia carica di tensione e ambizione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

