Alzheimer un primo segnale si può notare sotto la doccia | i risultati della ricerca

L'Alzheimer, una delle patologie neurodegenerative più diffuse e temute al mondo, colpisce in modo silenzioso e progressivo, intaccando nell'arco degli anni memoria, funzioni cognitive e autonomia quotidiana. Prima che i sintomi più evidenti – come smarrimenti, difficoltà nel ricordare eventi recenti o nell'eseguire compiti abituali – emergano con chiarezza, il cervello attraversa una fase lunga e poco riconoscibile in cui i segnali iniziali vengono confusi con stanchezza, stress o semplice invecchiamento. Proprio per questa natura subdola, la ricerca scientifica sta investendo sempre più energie nell'individuazione di indicatori precoci affidabili, capaci di anticipare il declino cognitivo quando ancora è possibile intervenire con strategie mirate di prevenzione e monitoraggio clinico.