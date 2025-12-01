Alzheimer il primo sintomo è nella doccia | a cosa fare attenzione

Capita a tutti di sentirsi stanchi, distratti o di non percepire bene un odore. Eppure c’è un dettaglio, spesso ignorato nella routine quotidiana, che secondo nuove ricerche potrebbe rappresentare uno dei segnali più precoci di una malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Un gesto banale, un profumo familiare. e un cambiamento invisibile che potrebbe rivelare molto di più di quanto si immagini. Leggi anche: Assalto in autostrada, esplosioni e fiamme: la notizia è arrivata ora (VIDEO) Il ruolo dell’olfatto: perché il sapone è un campanello d’allarme. Secondo il dottor Davangere Devanand, professore di psichiatria e neurologia alla Columbia University, uno dei primi indicatori di Alzheimer potrebbe emergere proprio durante la doccia: la difficoltà nel riconoscere l’odore del sapone. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alzheimer, il primo sintomo è nella doccia: a cosa fare attenzione

