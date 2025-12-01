Alzheimer il primo segnale è nella doccia | occhio a questo sintomo

Quante volte ci è capitato di sentirci svogliati, un po’ distratti o di non cogliere al volo un profumo? È una sensazione comune, quasi universale. Eppure, c’è un piccolo dettaglio, spesso trascurato nella frenesia quotidiana, che potrebbe nascondere un segnale ben più importante. Secondo recenti ricerche, un gesto semplice, un odore familiare che non riconosciamo più, potrebbe essere uno dei primi campanelli d’allarme di una malattia che tocca milioni di vite nel mondo. Un cambiamento quasi impercettibile, ma che potrebbe rivelare molto più di quanto immaginiamo. L’olfatto sotto la doccia: un indizio inaspettato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alzheimer, il primo segnale è nella doccia: occhio a questo sintomo

Questo sintomo può essere un segnale precoce di Alzheimer: precede la perdita di memoria - La riduzione della capacità di percepire gli odori può essere un segnale precoce di Alzheimer, la principale forma di demenza al mondo. Secondo fanpage.it