ALT Stazione del Gusto sbarca in città | apre la cucina on the road di Enilive e dello chef Niko Romito

Nuova insegna food a Lecce. È quella di ALT Stazione del Gusto. Il ristorante di Enilive e Accademia Niko Romito inaugurerà mercoledì 10 dicembre in via Calasso, angolo via. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

