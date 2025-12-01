Allerta meteo gialla in Campania | le zone interessate

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di criticità per temporali di livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani sui settori della fascia costiera della Campania, dal casertano fino al Cilento. “L’attuale stato di instabilità meteorologica potrebbe dare luogo a precipitazioni improvvise e intense a rapidità di evoluzione. Il quadro meteo è caratterizzato, infatti, da incertezza previsionale: i temporali potranno essere anche localmente forti, causando possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta meteo gialla in Campania: le zone interessate

