allerta meteo chiusi a napoli parchi e pontile nord bagnoli

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa di fenomeni meteorologici avversi – previsti dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di martedì 2 dicembre – la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli. Lo rende noto il Comune di Napoli. Non regge, dunque, la tregua dal maltempo in Campania. L’avviso di criticità emanato dalla Protezione civile riguarda la fascia costiera ma include anche anche la zona di allerta 2 (Alto Volturno e Matese). Previsti temporali improvvisi e intensi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

