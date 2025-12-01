Allegri non può crederci lo hanno fatto fuori | spunta il nome di Conte

L’ultim’ora è una vera e propria batosta per Max Allegri: il tecnico livornese è stato clamorosamente fatto fuori, al suo posto ecco Conte. Massimiliano Allegri è senza dubbio il principale artefice della rinascita del Milan. Dopo le delusioni della scorsa stagione, conclusa con un desolante decimo posto in campionato, il tecnico livornese è riuscito a ridare compattezza e fiducia a tutto il gruppo e anche all’ambiente. Il successo conquistato sabato sera a San Siro contro la Lazio ha permesso ai rossoneri di mettere in cascina altri tre punti pesantissimi in ottica scudetto: perché sì, anche se Allegri continua a parlare di obiettivo qualificazione alla prossima Champions è chiaro che ormai dalle parti di Milanello si sta facendo più di un pensierino al tricolore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Allegri non può crederci, lo hanno fatto fuori: spunta il nome di Conte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allegri e Tare il segreto del Milan...e se lo dice Albertini, c'è da crederci! - facebook.com Vai su Facebook

? #Milan, Fikayo #Tomori a #SKY: “ #Allegri? Quando è arrivato il mister mi ha detto che avevamo tutto per fare un grande campionato ma che dovevamo credere in noi e in quello che facciamo.”? #MilanLazio ? Vai su X

Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36% - La rilevazione contenuta nell'ultimo volume sul tecnico. Secondo msn.com

Allegri, la conferenza di presentazione al Milan: “Il primo obiettivo è tornare in Champions” - “Il Milan ha un fascino meraviglioso, era l’offerta più importante per me”, ha ribadito Allegri in chiusura di conferenza stampa di presentazione. Lo riporta repubblica.it

Le quattro mosse di Allegri che hanno trasformato il Milan - L’ultima volta che i rossoneri hanno guidato la graduatoria della Serie A è stato a inizio ottobre 2023, poi sono arrivati mesi ... Secondo corrieredellosport.it