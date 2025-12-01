Allegri è un Milan top class | più del 50% dei punti in classifica negli scontri diretti Ma ora …

Il Milan di Massimiliano Allegri ha costruito, finora, la sua classifica da primato in Serie A (28 punti, pari merito con il Napoli, davanti a Inter e Roma) grazie al rendimento nei big match. Nessuno come il Diavolo in questa prima fase di stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri, è un Milan top class: più del 50% dei punti in classifica negli scontri diretti. Ma ora …

Approfondisci con queste news

"SONO FIERO DI VOI" ? Così Max Allegri avrebbe parlato alla squadra al termine di Milan-Lazio, con le parole del mister riportate stamane da 'La Gazzetta dello Sport' Se il mister si è ripreso il Milan, i ragazzi hanno ora conquistato il mister #ACMil - facebook.com Vai su Facebook

Bisognava cambiare. Allenatore e giocatori ormai bolliti. Risultato? Giuntoli: a casa. Motta: a casa. Tudor: a casa. Allegri: primo in Serie A. Rabiot: titolare nel Milan. Szczesny: titolare nel Barcellona. Danilo: 2 volte vincitore Libertodores con il Flamengo. Vai su X

Allegri sempre più nella storia del calcio italiano: nessuno come lui tra Milan e Juventus! - Allegri sempre più nella storia del calcio italiano: nessuno come lui tra Milan e Juventus! Lo riporta milannews24.com

Cuomo: "Allegri il top player in più di questo Milan, sfavorito per "aritmetica" nel derby" - La città si ferma e si divide in due fazioni, una di colore rossonero, l'altra di nerazzurro, per una partita, o meglio, la partita: il derby ... milannews.it scrive

Rabiot davanti ai tifosi: "Milan-Napoli non è da scudetto, Allegri top" - È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Si legge su corrieredellosport.it