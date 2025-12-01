Allegri è un Milan top class | più del 50% dei punti in classifica negli scontri diretti Ma ora …

Il Milan di Massimiliano Allegri ha costruito, finora, la sua classifica da primato in Serie A (28 punti, pari merito con il Napoli, davanti a Inter e Roma) grazie al rendimento nei big match. Nessuno come il Diavolo in questa prima fase di stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri, è un Milan top class: più del 50% dei punti in classifica negli scontri diretti. Ma ora …

