Alle scuole di Chiuduno Bergamo banditi Gesù bue e asinello
Banditi bue, asinello, Gesù Bambino e pure la cara vecchia stella cometa. Succede alle scuole di Chiuduno, in provincia di Bergamo, dove la notizia è diventa un caso. Tanto che adesso, nell'istituto scolastico, tutti parlano di un grosso equivoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
A Chiuduno, in provincia di Bergamo, mi è stato riferito che una #scuola ha raccomandato agli insegnanti di togliere qualsiasi riferimento religioso dai canti di #Natale. Bandita anche la stella cometa Basta con chi vuole cancellare le nostre tradizioni. Vai su X
A Chiuduno, in provincia di Bergamo, mi è stato riferito che una scuola ha raccomandato agli insegnanti di togliere qualsiasi riferimento religioso dai canti di Natale. Via anche la stella cometa e il presepe. Basta con chi vuole cancellare le nostre tradizioni - facebook.com Vai su Facebook
