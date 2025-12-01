Allarme furti a Sarno | rubate auto in strada svuotati anche diversi appartamenti
Nuovi furti denunciati a Sarno, nei giorni scorsi. Ad agire una banda di almeno quattro persone, a ridosso di abitazioni ma anche di auto parcheggiate in strada.Gli episodiIn via Sarno-Palma, i banditi avrebbero raggiunto un appartamento arrampicandosi dal tubo del gas. Una volta dentro, hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
