All’Acquario Romano nasce il modello sferico per l’economia di domani

Una giornata allAcquario Romano ha trasformato Roma in un cantiere di idee sul domani, con studiosi, innovatori e protagonisti internazionali riuniti intorno a “21 Minuti – Nuovo Paradigma”, edizione 2025 del laboratorio ideato da Patrizio Paoletti per immaginare nuove direzioni umane ed economiche. Una visione sferica per l’economia di domani Al centro della giornata si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

