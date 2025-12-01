Alla Leopolda un mercato natalizio davvero speciale L’idea nata dalla vita da film di Elsa Micheal

Firenze, 1 dicembre 2025 – Quando il vero affare è fare del bene: è lo spirito di un mercato natalizio molto speciale che quest’anno avrà una nuova location di prestigio, la Stazione Leopolda, dove quaranta volontari saranno all’opera da venerdì 5. lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 19,30. Ci saranno migliaia di articoli di abbigliamento e accessori (circa 13mila) di grandi marchi che vanno – solo per citarne alcuni – da Guess a Calvin Klein, Moschino, Patrizia Pepe, LuiJo, Temperly London e tanti altri che hanno messo a disposizione gli articoli di fine stagione Lo Smile Market – nato dieci anni fa e alla 14esima edizione fra Roma e Firenze – aiuterà l’associazione Smile Project, una realtà creata da un personaggio unico e dalla vita che sembra tratta da un romanzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

