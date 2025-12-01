Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo in crisi? Gli indizi sui social e le indiscrezioni dalla Spagna

Alcune mosse social della coppia e le indiscrezioni lanciate dal giornalista spagnolo Javier de Hojos suggeriscono che tra Alice Campello e Alvaro Morata ci sarebbe una nuova crisi. "Nessun tradimento", ma un momento difficile che i due starebbero cercando di superare insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Alice Campello svela i retroscena della separazione con Alvaro Morata - facebook.com Vai su Facebook

"Alice Rossetti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi - Nuovi segnali social fanno temere una crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: tensioni, indizi e voci confermano un momento delicato per la coppia ... Si legge su corrieredellosport.it

Alice Campello e Alvaro Morata al capolinea: gli indizi social sulla (presunta) rottura - Dopo la crisi del 2024 e il ritorno di fiamma lo scorso gennaio, tra i due pare ci sia nuovamente aria di crisi: cosa dicono le indiscrezioni. Secondo libero.it

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati (di nuovo)? Lei senza fede, lui cambia bio su Instagram: gli indizi - I due, dopo l'allontanamento e la riconciliazione di qualche mese fa, starebbero attraversando ... Riporta msn.com

Morata, dalle difficoltà al Como alla crisi con Alice Campello: in Spagna si parla di rottura, a rischio il futuro in Italia - Alvaro Morata, dalle difficoltà col Como a quelle con Alice Campello: in Spagna si parla della seconda rottura, a rischio anche il futuro in Italia ... Da sport.virgilio.it

Alice Campello e Alvaro Morata si sono di nuovo lasciati? - Alice Campello e Alvaro Morata, si sono lasciati di nuovo? Da ilvicolodellenews.it

Alice Campello e Alvaro Morata, é (di nuovo) crisi tra l’influencer e il calciatore? Gli indizi - Sembra esserci di nuovo aria di crisi nella coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata. Riporta isaechia.it