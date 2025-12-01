Ali Barat il nuovo re degli agenti ricorda Raiola | Enorme rispetto per Mino e per ciò che ha fatto in questo settore Vincere è bello ma conta la fiducia dei giocatori

Ali Barat, il nuovo re degli agenti, ricorda Raiola. Il CEO di Epic Sports Management, ha parlato a Tuttosport dopo il successo ai Golden Boy Awards Ali Barat, fondatore e CEO di Epic Sports Management, ha conquistato l’attenzione del mondo del calcio con la sua agenzia, che in soli cinque anni è riuscita a scalare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ali Barat, il nuovo re degli agenti, ricorda Raiola: «Enorme rispetto per Mino e per ciò che ha fatto in questo settore. Vincere è bello, ma conta la fiducia dei giocatori»

News recenti che potrebbero piacerti

NUOVO ARRIVO!! WOOLRICH Pullover in misto lana/cachemire tg.S a 39€ #usatobrescia #barattoincitta #usatofirmato - facebook.com Vai su Facebook

European Golden Boy: Ali Barat è il Best Agent 2025 - Nicolas Jackson al Bayern Monaco, Xavi Simons al Tottenham, Madueke e Hincapié all’Arsenal: sono solo alcune delle operazioni guidate dal Best Agent 2025, Ali Barat, e dalla sua agenzia Epic Sports. Scrive tuttosport.com