Alfonso Signorini si sposa E svela | Ho fatto coming out con il cardinale Martini La sua risposta mi ha spiazzato

Un debutto e un annuncio. Per la prima volta Alfonso Signorini si presenta come romanziere con una storia d’amore e di passione totalizzante tra due ragazzi di diversa estrazione sociale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Alfonso Signorini si sposa. E svela: "Ho fatto coming out con il cardinale Martini. La sua risposta mi ha spiazzato"

