Alex Chiacchera in gara con il fioretto in carrozzina
Alex Chiacchera, atleta con disabilità della Macerata Scherma, ha partecipato per la prima volta a una competizione nazionale di fioretto in carrozzina. Nei giorni scorsi infatti si è svolta a San Lazzaro di Savena, Bologna, la prima gara nazionale della scherma paralimpica. Per Alex è stata un’esperienza molto emozionante, ha affrontato i più forti atleti paralimpici italiani in una competizione accesa sul piano agonistico, ma ricca di solidarietà e incoraggiamento tra gli atleti. Nel primo incontro ha affrontato il campione mondiale Emanuele Lambertini: grande la differenza di esperienza tra i due, ma altrettanto grande la sportività del campione che si è prodigato in complimenti e incoraggiamenti per il giovane avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Alex Chiacchera in gara con il fioretto in carrozzina - Per la cronaca Alex, dopo la fase a gironi, è stato superato per 15 a 12 dal torinese Maurizio Busano, mettendo in mostra qualità tecnica trasmessa dalla maestra Carola Cicconetti (insieme con lui ... Riporta ilrestodelcarlino.it
