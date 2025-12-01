Alessandro Mannarino cantautore | Il cantautore è quello che se la scrive e se la canta in arrivo con un nuovo tour nel 2026
"La mia prima poesia l'ho scritta a Carnevale, la maestra mi credeva un futuro poeta" racconta così la sua storia il cantautore romano Alessandro Mannarino "Il cantautore è quello che se la scrive e se la canta." parla così del suo lavoro il cantautore romano Alessandro Mannarino che porterà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
