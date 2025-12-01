Albertini | Milan? E’ stata una sorpresa Modric e Maignan perni importanti

Tra i vari protagonisti presenti al Gran Galà del Calcio, in corso ora a Milano, c'è anche Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan: le sue parole sui rossoneri con un pensiero anche a Maignan, Modric e Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Albertini: “Milan? E’ stata una sorpresa. Modric e Maignan perni importanti”

"Il Milan ha anche un vantaggio", ha fatto notare Albertini Forse l'ex rossonero si è dimenticato che giochiamo senza una vera punta e l'anno scorso siamo arrivati 8° Leggi le sue parole nel dettagli nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Albertini: “Il derby vinto dal Milan? È stata una partita in pieno Allegri style” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Demetrio Albertini: «Il Milan gioca per lo scudetto, ma serve un attaccante che faccia 20 gol» - La vita da grande ex del Milan di Demetrio Albertini, 54 anni (in rossonero 406 presenze in 15 stagioni dal 1988 al 2002 con 15 trofei vinti tra cui 3 Champions e 5 scudetti) oggi si divide con la ... Lo riporta leggo.it

Demetrio Albertini: «Il Milan è già Allegri style, ma l'Inter è attrezzata per vincere lo scudetto» - L’ex metronomo dei rossoneri: «A Milanello è bastato mettere due persone che sanno di calcio... Da msn.com

Albertini: "Questo Modric sembra Pirlo. Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol" - Quando indossi la maglia rossonera sei obbligato a puntare al massimo, anche per capire l’anno dopo cosa ti manca. Riporta gazzetta.it

Albertini: «Il Milan non è da scudetto, manca continuità. Leao? Deve migliorare. Reijnders non è Rijkaard» - centrocampista icona del Milan anni Novanta con cui ha vinto tra l’altro 5 scudetti e 3 Champions League - Da leggo.it

Albertini: "Al Milan si può dire poco, ha pagato l'errore di un singolo. Theo non sembra lui" - Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha visto la partita contro il Feyenoord dalla tribuna autorità, accanto alla dirigenza, e il giorno dopo l'uscita dalla Champions, commenta così a La ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Albertini: "Milan, Zirkzee per crescere non per vincere subito" - Lo ha fatto a Tolcinasco, alle porte di Milano, con i 12 migliori giocatori di padel al mondo insieme ad altrettante stelle del ... Lo riporta tuttosport.com