Albanese | Raccapricciante disumanizzazione del popolo palestinese se vengono uccise 300 persone in un mese non fa notizia

“C’è una raccapricciante disumanizzazione del popolo palestinese. Ora si legge che 300 persone uccise dall’inizio del cessate il fuoco sono poche”. Lo ha detto Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sul Nove. “Risoluzione Onu? È stato il punto più basso della storia delle Nazioni Unite. È servito per ammutolire l’opinione pubblica mondiale, dire ‘vedete, c’è il cessate il fuoco, smettete di scendere in piazza a protestare e tornate a lavorare'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Albanese: “Raccapricciante disumanizzazione del popolo palestinese, se vengono uccise 300 persone in un mese non fa notizia”

Argomenti simili trattati di recente

Dopo l’assalto dei centri sociali la Albanese ne dice un’altra delle sue - facebook.com Vai su Facebook

Albanese agghiacciante sull’assalto pro-Pal nella redazione de La Stampa. “Sia da monito ai giornalisti” (video) Vai su X

Albanese, resistenza contro istituzioni che non onorano Carta - Il fatto che ci volesse tanta violenza per accorgersi della Palestina ci parla della ... Scrive ansa.it

Francesca Albanese a La7: “Governo Meloni ha aiutato il popolo di Gaza? Pura fandonia. Ha violato il diritto internazionale” - Ospite di Piazzapulita (La7), Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, denuncia la distanza tra la retorica politica ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Israele-Gaza, Albanese: "Ecco perché è Importante parlare di genocidio" - Gaza, Francesca Albanese (Relatrice ONU): "Perché è importante parlare di genocidio? Si legge su la7.it