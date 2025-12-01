Albanese non si scusa ma si esibisce in un ballo scatenato al corteo pro-Pal FdI | Malafede o incoscienza? video
La gravità delle parole di Francesca Albanese sono state stigmatizzate duramente in maniera bipartisan, ma in senso assoluto dal centrodestra. La frase della delegata Onu per la Palestina che ha espresso solidarietà ai giornalisti de La Stampa vittime dell’aggressione pro-Pal, con la frase, « che sia da monito », gridano vendetta. A sottolinearlo con parole ferme la premier Giorgia Meloni. Le polemiche non si sono sopite ed è ancora Fratelli d’Italia a picchiare di video di Francesca Albanese in piazza a Genova venerdì 28 novembre, nel bel mezzo di un corteo pro-Pal. Nelle immagini eccola scatenata, mentre balla insieme agli altri manifestanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Francesca Albanese: «Chiedo scusa ai napoletani: non volevo offenderli» - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuta la relatrice internazionale dell’ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese. Come scrive ilmattino.it