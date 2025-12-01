È possibile revocare la cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese ma non è urgente. Parola di sinistra. L’incauta uscita della relatrice Onu sull’assalto dei pro Pal alla redazione della Stampa, con quell’accento sul ‘monito ai giornalisti’, ha mandato in corto circuito le sinistre. E riaperto il dibattito sulla già contestata onorificenza conferita dal Comune di Bologna il 6 ottobre. In tanti tra i dem si sono precipitati a prendere le distanze dalla compagna che sbaglia. Si sono inorriditi per l’ennesima gaffe della signora che ogni giorno inciampa su una buccia di banana. C’è anche chi, tra questi l’ex sindaco di Bologna Merola, ha detto apertamente che sarebbe proprio il caso di toglierle la cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Albanese, la sinistra a Bologna si incarta sulla cittadinanza onoraria: “Si può revocare ma non è urgente”