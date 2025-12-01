Albanese la sinistra a Bologna si incarta sulla cittadinanza onoraria | Si può revocare ma non è urgente
È possibile revocare la cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese ma non è urgente. Parola di sinistra. L’incauta uscita della relatrice Onu sull’assalto dei pro Pal alla redazione della Stampa, con quell’accento sul ‘monito ai giornalisti’, ha mandato in corto circuito le sinistre. E riaperto il dibattito sulla già contestata onorificenza conferita dal Comune di Bologna il 6 ottobre. In tanti tra i dem si sono precipitati a prendere le distanze dalla compagna che sbaglia. Si sono inorriditi per l’ennesima gaffe della signora che ogni giorno inciampa su una buccia di banana. C’è anche chi, tra questi l’ex sindaco di Bologna Merola, ha detto apertamente che sarebbe proprio il caso di toglierle la cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Francesca Albanese, ormai habitué delle cittadinanze onorarie nei comuni di sinistra, ha condannato l’attacco dei Pro-Pal a La Stampa… ma non ha resistito ad aggiungere che dovrebbe servire da “monito” ai giornalisti, invitandoli a “tornare a riportare i fatti” - facebook.com Vai su Facebook
Albanese incontenibile. E la sinistra la premia @davidallegranti Vai su X
Francesca Albanese, Bologna non revoca (per ora) la cittadinanza onoraria. Il leghista Di Benedetto: «Persa un occasione» - Stasera al Consiglio comunale è stata votata l’ammissibilità ma non l’urgenza dell’ordine del giorno presen ... Riporta msn.com
Bologna, revoca della cittadinanza a Albanese? La sinistra non cambia idea sull'idolo dei ProPal - Le opposizioni vogliono la revoca della cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese, ma in ordine sparso: tre le mozioni presentate in ... Si legge su iltempo.it
Bologna conferma la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: un riconoscimento importante - Bologna mantiene la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, scatenando accesi dibattiti pubblici. Riporta notizie.it
Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza a Francesca Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza onor ... Lo riporta ansa.it
Bologna, la decisione del Consiglio comunale sulla cittadinanza onoraria ad Albanese - La scelta dell’Aula ha di fatto impedito il ritorno al voto sulla revoca. Segnala msn.com
Francesca Albanese, Bologna non le revoca la cittadinanza: “Più attenzione alle sue parole che al report sul genocidio” - Ammissibilità ma non urgenza dell’odg presentato dalle opposizioni contro la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. Segnala msn.com