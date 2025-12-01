Albanese danneggia l' Onu e l' Italia

No, non è un caso. Non è una boutade. Non è una gaffe e non è nemmeno una provocazione per épater le bourgeois. La frase sconsiderata pronunciata da Francesca Albanese sull'assalto alla redazione della Stampa, purtroppo, non è una voce dal sen fuggita. Non è incoerente, né sorprendente rispetto alle esternazioni che la relatrice delle Nazioni Unite ha recapitato alla pubblica opinione negli ultimi mesi. È orribilmente consequenziale a tutto ciò che ha fatto e detto: dallo sguaiato attacco a Liliana Segre alla reprimenda nei confronti del sindaco di Reggio Emilia, colpevole di aver osato citare gli ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Albanese danneggia l'Onu e l'Italia

