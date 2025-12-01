Albanese contrordine compagni | sindaco Lepore e consiglieri Pd ci ripensano Scatta il si salvi chi può e la possibile revoca della cittadinanza

Questa cittadinanza non s'ha da fare: nozze politico-amministrative in bilico tra il Comune di Bologna e la relatrice Onu per la Palestina dopo il monito (letto dai più come una "minaccia) che l'attivista pro-Pal ha lanciato ai giornalisti, giustificando l'irruzione nella redazione de La Stampa di Torino, frutto di un odio ideologico tradotto in attivismo violento. La cittadinanza onoraria conferita il 6 ottobre a Francesca Albanese dal Comune di Bologna torna al centro del dibattito politico e viene messa fortemente in discussione. Del resto, come noto, la relatrice speciale delle Nazioni Unite ha commentato l'episodio dell'irruzione nella redazione del quotidiano torinese affermando che «non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno.

