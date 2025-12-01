Alanah Bloor età fidanzato origini e biografia | chi è Lady Marianna la Perla di Labuan di Sandokan con Can Yaman

Alanah Bloor chi è Lady Marianna la perla di Labuan. Dopo mesi, per non dire anni, di nomi mai confermati, ecco che arriva finalmente il vero volto che interpreterà Lady Marianna in Sandokan la serie Rai con Can Yaman Sandokan La Serie Lady Marianna la Perla di Labuan sarà interpretata dall’attrice Alanah Bloor. Chi è? Ecco la sua biografia. Alanah Bloor età, origini e e biografia. Data di nascita: Alanah Bloor età 30 anni è un’attrice di origini inglesi. Un volto emergente. Ma quanti anni ha? La sua età dovrebbe essere inferiore a 30 anni. Nel 2023 si è laureata al Liverpool Institute for Performing Arts nel 2023. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Alanah Bloor età, fidanzato, origini e biografia: chi è Lady Marianna la Perla di Labuan di Sandokan con Can Yaman

