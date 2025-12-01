Al via oggi il 45° Paladino d' Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award
Al via oggi, lunedì 1° dicembre, il 45° Paladino d'Oro Sport Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema sportivo in programma fino al 7 dicembre a Palermo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi io e Anna firmiamo un nuovo inizio. Il Parco Urbano di via Diaz - via Paladino diventa Parco Urbano delle Emozioni A seguito della gara a cui abbiamo partecipato e che ci ha visto vincere. Un luogo che prenderà vita attraverso un progetto dedicato alle p - facebook.com Vai su Facebook